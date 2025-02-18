В Коломне планируют создать новое туристическое пространство

В городском округе Коломна может быть создано новое туристическое пространство «Наша деревня». Предприниматель Юрий Сидоров планирует построить экогостиницу и домики для долгосрочной аренды, вокруг которых появятся ферма, фруктовые сады, ремесленные мастерские, конюшня, сыроварня и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Хотим показать людям, как может быть красиво, удобно и интересно жить за городом. Наша деревня — это место комфортного общения с достаточным пространством для тишины и уединения. Одновременно в эко-поселении будет предусмотрено большое количество трудовых и спортивных активностей», — рассказал Сидоров.

Открытие «Нашей деревни» для первых посетителей планируется уже в 2026 году. Объем инвестиций в проект в ближайшие четыре-пять лет превысит 300 млн рублей.

Сейчас в Коломне реализуются 18 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 35 млрд рублей, которые создадут более 1 800 новых рабочих мест. Также в округе продолжают действовать меры содействия малому и среднему бизнесу. В частности, в 2025 году продолжится работа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Помещение за рубль» и по муниципальной программе для субъектов малого и среднего бизнеса «Предпринимательство».

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены различные процессы и процедуры вхождения на рынок, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции. Поддержка предпринимателей была и остается одним из наших приоритетов», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.