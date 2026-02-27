В Италии задержали серийную бабушку-безбилетницу из РФ

Серийную пенсионерку-безбилетницу из РФ Светлану Д. задержали в ЕС после того, как она незаконно перелетела около 6 тыс. километров на международном рейсе авиакомпании United Airlines. Женщина втайне пробралась в самолет в американском Нью-Йорке, сообщает SHOT .

Бабушке удалось пройти досмотры и проверки. Затем она осторожно прошла в самолет, чтобы бесплатно полететь в итальянский Милан. Ее поймали уже в европейской стране.

Женщина семь часов сидела на свободном месте. Ее удалось разоблачить только под конец пути.

Инцидент станет третьим подобным для женщины. В 2025 году она была осуждена за незаконное проникновение на рейс из Нью-Йорка в Париж. В 2024 году Светлана Д. прошла незамеченной через службу безопасности в международном аэропорту Брэдли.

