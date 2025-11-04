В Индии турист из РФ перепутал номера в отеле и залез в кровать к незнакомке

Путешественник из РФ в индийском Гоа пробрался в спальню в гостинице к другой девушке. Он перепутал ее со своей дамой, сообщает Mash .

Путешественница Мария (имя изменено) приехала на отдых вместе со своей мамой. В первый день нахождения на пляже она подумала, что за ней кто-то следит.

Этой же ночью Мария проснулась от того, что неизвестный мужчина пролез к ней в номер через балкон и приставал. Путешественница начала кричать. Мужчина сбежал, спрыгнув со второго этажа.

Позже стало известно, что ресторатор из Москвы Сергей прибыл на отдых в Гоа вместе со своей девушкой. Затем употребил запрещенные вещества и попутал номера.

Сотрудники гостиницы вычислили мужчину. Однако он притворился, будто бы спит.

Ресторатора вместе с любовницей из гостиницы выгнали. Девушка не написала заявление в полицию, поскольку испугалась реакции мужчины.

