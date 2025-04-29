В Госдуме РФ решили бороться с авиакомпаниями, накручивающими цены в праздники

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Артем Прокофьев рассказал, что в России планируют бороться с авиакомпаниями, специально накручивающими стоимость билетов в праздничные дни.

Отдых в период майских праздников стал недоступным удовольствием для многих жителей страны. Туристические агентства зафиксировали резкий скачок цен на авиа- и ж/д билеты, достигающий 400%.

Прокофьев подчеркнул, что необходимо добиться прозрачности в формировании тарифов на авиабилеты, начиная с «Аэрофлота», а затем и от других авиакомпаний. В эфире радио Sputnik он отметил, что текущая практика, когда цены на билеты завышаются с использованием программного обеспечения, отслеживающего спрос, является неприемлемой. Необходимо пересмотреть подход к ценообразованию, уверен парламентарий.

Тем не менее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при общественной палате РФ Сергей Голов указал, что выбор зарубежных направлений обусловлен не только ценами. Отечественная туринфраструктура пока не готова принять возросший поток туристов. Российские курорты не могут конкурировать с Турцией, Египтом или ОАЭ. Рост спроса приводит к увеличению цен в отелях, а количество качественных гостиниц остается недостаточным, особенно на Черноморском побережье. Также ощущается нехватка авиарейсов внутри страны. Жителям Дальнего Востока зачастую проще добраться до Таиланда, чем до европейской части России.

Голов добавил, что отсутствие льготного кредитования для инвесторов сдерживает развитие туристической инфраструктуры, а именно строительство отелей. Инвестиции в их возведение окупаются длительное время, и без государственной поддержки в виде льготных кредитов и налоговых преференций ситуация вряд ли улучшится.