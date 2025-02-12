В Госдуме оценили проект Нижегородской области «Уроки с путешествием»

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в своей публикации в Telegram-канале высказала предложение использовать низкие патриотические инициативы Нижегородской области для формирования новой Стратегии развития образования в стране, сообщает ИА «Время Н» .

Она отметила проект под названием «Уроки с путешествием» (6+), стартовавший в 2023 году по инициативе родительского сообщества региона и поддержанный губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей. Данный проект предлагает всем ученикам 10-х классов нижегородских и волгоградских школ бесплатные поездки на поездах, акцентируя внимание на изучении истории Великой Отечественной войны.

В 2025 году, когда отмечается 80-летие Победы, особое внимание будет уделено событиям Сталинградской битвы. Участники поездок смогут глубже понять вклад своих городов в Победу, например, как Нижний Новгород получил звание «Город трудовой доблести».

«В стратегии особое место должно быть отведено воспитанию. При этом важно уделить внимание патриотическому воспитанию. Прививать традиции, культуру, ценности служения Отечеству нужно не только в школе, в вузе, в техникуме, но и в детском садике», — добавила депутат.

В ходе обсуждения в Госдуме поднимался вопрос о необходимости разработки Стратегии, где важную роль должно сыграть патриотическое воспитание. Лантратова подчеркнула, что обмен школьниками между регионами поможет укрепить связи и повысить интерес к культурным и историческим традициям России, и такие инициативы важны для федерального уровня.