сегодня в 16:36

В Дубае в ОАЭ заработал высочайший отель в мире

Новый отель пять звезд Ciel Dubai Marina открылся в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Гостиница стала высочайшей в мире, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд поставил Gevora Hotel (356 метров). Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 метров.

В гостинице 82 этажа. Она рассчитана на 1 004 номеров.

В отеле есть высочайший в мире инфинити-бассейн. Он находится на 76 этаже на высоте 310 метров. Входит в комплекс Tattu Sky Pool.

Отель построили за пять лет. На проект потратили 544 млн долларов.

