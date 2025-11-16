В Дубае в ОАЭ заработал высочайший отель в мире
Фото - © скриншот
Новый отель пять звезд Ciel Dubai Marina открылся в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Гостиница стала высочайшей в мире, сообщает ТАСС.
Предыдущий рекорд поставил Gevora Hotel (356 метров). Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 метров.
В гостинице 82 этажа. Она рассчитана на 1 004 номеров.
В отеле есть высочайший в мире инфинити-бассейн. Он находится на 76 этаже на высоте 310 метров. Входит в комплекс Tattu Sky Pool.
Отель построили за пять лет. На проект потратили 544 млн долларов.
