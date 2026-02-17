сегодня в 18:30

В Дмитрове обсудили развитие туризма и модернизацию инфраструктуры

Выездное совещание по вопросам развития туризма прошло в Дмитрове под руководством заместителя главы округа Ирины Костышиной при участии представителей центра развития туризма региона и руководителей учреждений культуры, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Гости мероприятия совершили пешую экскурсию по историческому центру Дмитрова, посетили мемориальный дом Петра Кропоткина — единственный в мире музей, посвященный ученому и философу. Особое внимание уделили оценке городской туристической инфраструктуры, включая гостиницы, кафе, рестораны, общественные пространства и объекты сервиса.

Участникам совещания представили действующие и перспективные туристические маршруты по Дмитрову. Основной задачей обозначили модернизацию инфраструктуры и привлечение инвестиций в сферу туризма. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия для дальнейшего развития туризма в муниципалитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.