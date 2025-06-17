В Богородском округе к летнему сезону готовят зоны отдыха около воды

В Богородском округе продолжаются работы по благоустройству и наведению порядка в местах отдыха для комфортного досуга жителей в летний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в г. Старая Купавна, на территории Купавинского пруда силами МБУ «Городское хозяйство» был завезен свежий песок (около 100 куб. м), который чуть позже разровняли. Также обновили внешний вид навесов, урн и лавочек.

Спокойная гладь воды, пышная зелень, теплый золотистый песок — здесь созданы прекрасные условия для приятного отдыха.

Для любителей активного отдыха здесь открыт и работает уже не первый год вейк-парк, где можно взять на прокат спортивное оборудование для катания по воде.

Руководство парка, со своей стороны, также ежегодно облагораживает и старается поддерживать порядок на территории вокруг вейк-парка для беззаботного отдыха жителей и гостей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.