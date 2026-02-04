В АТОР опровергли, что формат «Все включено» исчезнет в Турции

Отмены формата «Все включено» в Турции не ожидается. Об этом рассказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она добавила, что про отмену программы «Все включено» говорят ежегодно в течение 10 лет. Но до сих пор за это время она в Турции не исчезла.

Было два или три пятизвездочных отеля, которые отказались от «Все включено» в пользу а-ля карт. Однако на туристический ландшафт и предпочтения путешественников из РФ это влияния не оказало.

Ломидзе порекомендовала не обращать внимание на постоянно повторяющиеся обсуждения. Пока нет точных решений и дел, указывающих на подобное намерение у отелей.

