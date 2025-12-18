В 4 городах РФ с 1 января появится туристический налог

Туристический налог в отелях с 1 января следующего года появится в Курске, Самаре, Нижнем Новгороде и Тюмени. Благодаря этому, местные власти собираются наполнить местную казну и вкладывать эти средства в инфраструктуру для путешественников, рассказали РИА Новости сотрудники местных администраций и дум.

В пресс-службе министерства экономического развития Курской области рассказали, что, благодаря туристическому налогу, бюджет города получит 13 млн рублей. Средства будут использовать для развития туристической инфраструктуры города.

Платить такой налог не обязаны Герои СССР, РФ, участники и инвалиды Великой Отечественной. Также от него освобождены ветераны боевых действий, в том числе спецоперации, инвалиды I и II групп, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Еще Курское городское собрание утвердило дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, которых расположат в пунктах временного размещения в городе. Среди них и граждане, приехавшие из Украины, регионов РФ с особым уровнем реагирования.

В 2025 году ставка туристического налога составляет 1%. Она будет постепенно расти до 3% в 2027-м. Минимальная сумма — не менее 100 рублей в сутки. Платить туристический налог должны организации и физлица, которые предоставляют услуги по временному проживанию.

