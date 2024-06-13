Узбекистан надеется на наплыв туристов-россиян

Зампред комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов заявил, что власти страны надеются на увеличение турпотока со стороны России в сезон отпусков 2024 года. Ожидается, что республику посетят около 1 миллиона путешественников из РФ, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

В 2023 году в Узбекистан приезжало 700 тысяч россиян — каждый 10-й турист в республике прибывал из России. По мнению Абдусаламова, в этом году наплыв российских туристов будет еще большим.

«Я абсолютно уверен, что тот показатель, который мы сейчас имеем в двустороннем обороте, — более 1 миллиона 200 тысяч туристов, мы его дальше превысим», — сказал заместитель главы комитета по туризму республики на форуме «Путешествуй!».

В Узбекистане есть 210 объектов культурного наследия, которые включены в список ЮНЕСКО. Туристы также проявляют особый интерес к посещению древних городов — Самарканда, Шахрисабза, Хивы и Бухары.