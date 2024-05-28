Учащиеся Коломны победили в чемпионате «Профессионалы» по турагентскому делу

В Коломенском аграрном колледже имени Н. Т. Козлова завершился итоговый (межрегиональный) этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Турагентская деятельность» в номинации «Юниоры». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Победителями стали ученицы Коломенской гимназии № 2 «Квантор» Дарья Кузнецова и Елена Юрченко.

Девушки заняли первые места, возглавив тройку лучших. Призовые места также заняли учащиеся из Москвы и Тюменской области.

Во время подготовки и участия в чемпионате участники получили знания и навыки, необходимые для работы в турагентстве на начальном этапе. Они научились разрабатывать планы по открытию собственного турагентства, вести переговоры с потенциальными туристами, подбирать турпакеты в соответствии с их предпочтениями и инструктировать туристов перед поездкой.

В соревнованиях участвовали 8 команд из 7 регионов: Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Тюменской области, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. В первый день для экспертов, участников и сопровождающих была организована пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Коломны.

На церемонии закрытия чемпионата участникам и экспертам вручили сертификаты.

К участникам обратились с поздравлениями директор колледжа Алексей Зиновьев и социальные партнеры колледжа, представители банка ВТБ, которые также вручили участникам символические подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.