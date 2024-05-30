Глава комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов рассказал, что туристы могут не пройти пограничный контроль из-за ошибок, опечаток и неточностей в их заграничных паспортах, сообщает kp.ru .

Юрист напомнил, что в минувшем году были внесены изменения в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ, а также изъятия загранпаспортов в случае их недействительности.

По словам эксперта, по этой причине случаи с изъятием документов на границе участились. Как правило, путешественников не сажают на борт самолетов из-за ошибок в написании фамилии, имени или региона.

Специалист посоветовал любителям заграничного отдыха проверять пропущенные буквы в паспортах, а также сравнивать написанные имена в строках с кириллическим шрифтом.