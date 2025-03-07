Турция, Египет, ОАЭ: россияне массово собрались за границу на майских праздниках
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Жители РФ массово раскупают зарубежные туры на майские праздники, за год спрос на поездки повысился вдвое, сообщает SHOT.
Как рассказали эксперты, причиной ажиотажного спроса на отдых за границей стали немного упавший курс доллара и удобный календарь на праздники в 2025 году. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В этом случае многие сотрудники берут только 3 дня отпуска и уезжают почти на 2 недели.
В Российском союзе туриндустрии добавили, что среди популярных направлений лидируют Турция (поедет около 50% от числа всех, кто планирует заграничный отдых), Египет, ОАЭ и Таиланд. Эксперты посоветовали туристам, которые хотят улететь на майские праздники, поспешить с бронированием, потому что уже сейчас доступных вариантов почти нет.
В этом году отмечается еще одна тенденция — путешественники активно бронируют речные круизы по РФ. Многие видят в таком отдыхе альтернативу all-inclusive и хорошую возможность познакомиться со страной.