Турция, Египет, ОАЭ: россияне массово собрались за границу на майских праздниках

Как рассказали эксперты, причиной ажиотажного спроса на отдых за границей стали немного упавший курс доллара и удобный календарь на праздники в 2025 году. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В этом случае многие сотрудники берут только 3 дня отпуска и уезжают почти на 2 недели.

В Российском союзе туриндустрии добавили, что среди популярных направлений лидируют Турция (поедет около 50% от числа всех, кто планирует заграничный отдых), Египет, ОАЭ и Таиланд. Эксперты посоветовали туристам, которые хотят улететь на майские праздники, поспешить с бронированием, потому что уже сейчас доступных вариантов почти нет.

В этом году отмечается еще одна тенденция — путешественники активно бронируют речные круизы по РФ. Многие видят в таком отдыхе альтернативу all-inclusive и хорошую возможность познакомиться со страной.