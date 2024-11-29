Турция, Египет и Китай стали самыми дешевыми странами для путешествий

Россияне выделили наиболее бюджетные туристические направления. Согласно мнению большинства, это Турция, Египет и Китай. Аналитики сервиса «Купибилет» провели опрос и поделились его результатами, сообщает Сноб .

Опрошенные достаточно правильно оценили стоимость авиабилетов. Они предположили, что полет в Турцию обойдется в 20-30 тысяч рублей. На самом деле, добраться до Стамбула можно и за сумму от 19 тысяч.

Средняя цена перелета в Шарм-эль-Шейх составляет около 30 тысяч рублей, а в Пекин билеты стоят примерно 24 тысячи рублей.

Также респонденты отметили как бюджетные направления Индонезию (10%) и Вьетнам (7%), в то время как Новая Зеландия и Малайзия получили меньшую поддержку — 5% и 4% соответственно. Однако для реального перелета в индонезийскую столицу Джакарту потребуется около 39 тысяч рублей, а до вьетнамского Ханоя можно добраться за 33 тысячи.