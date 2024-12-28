Турсервис Russpass составил топ новых достопримечательностей Москвы

Российский туристический сервис Russpass составил список самых востребованных достопримечательностей, появившихся в Москве в 2024 году. Об этом сообщила заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В мегаполисе ежегодно создают культурные, деловые и гастрономические пространства. Они становятся точками притяжения жителей и туристов.

В топ самых востребованных площадок вошел кинопарк «Москино». Его первую очередь открыли в День города, 7 сентября. На 180 га территории представлены 18 масштабных натурных декораций и четыре павильона, где проходят съемки проектов. В данной локации проводятся мероприятия в рамках таких проектов и фестивалей, как «Зима в Москве», «Путешествие в Рождество», «Золотая осень», «Времена и эпохи».

Также в топ вошел выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, где расположен национальный центр «Россия». Он работает с 7 ноября. Центр создали для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны.

Также популярным стал павильон ВДНХ «Центральный». Здесь в этом году начала работать экспозиция Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству ХХ — XXI веков. Она будет работать до сентября 2025 года.

В топ вошел и рыбный рынок «Москва — на волне» в районе Митино, где представлено более 600 товарных позиций, есть ресторанная зона и студия мастер-классов. За месяц с момента открытия в сентябре его посетили 120 тыс. человек.

В 2024 году провели основные работы по благоустройству парка «Яуза». Этот проект стал самым масштабным в Европе: здесь появились 40 км променадов и транзитных троп, 17 км велодорожек, свыше 100 спортивных площадок.

Пользователи Russpass часто интересовались и новым корпусом Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, который открыли в конце весны. В нем есть выставочные пространства площадью 35 тыс. кв. м, реставрационные мастерские и научный фотоархив.

Туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Он уже стал полноценной экосистемой, включающей более 40 тыс. предложений для путешественников. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.