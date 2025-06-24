Турпоток в российские нацпарки увеличился на 11 млн человек за 6 лет

Дмитрий Патрушев: турпоток в нацпарки РФ увеличился до 17 млн человек с 2019 г

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о том, что с 2019 года поток туристов в российские национальные парки увеличился более чем в 2 раза — с 6 до 17 млн человек, сообщает kp.ru .

«Сейчас внутренний туризм переживает стремительный подъем. В 2024 году Россия побила свой собственный рекорд по количеству внутренних турпоездок, их число превысило 90 млн. Но президент поручил, чтобы этот показатель к 2030 году достиг 140 млн», — отметил Патрушев.

По его мнению, отечественные нацпарки могут стать отличной точкой притяжения для туристов, так как за последние 6 лет значительно вырос турпоток.

Патрушев добавил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» правительство продолжает улучшать условия для популяризации такого вида отдыха среди людей. Кабмин будет снимать ограничения, влияющие на развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. Власти стремятся к тому, чтобы парки были интересны и комфортны людям.