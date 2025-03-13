Турпоток в Нижегородскую область вырастет до 5 млн человек

сегодня в 16:55

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» на Нижегородской ярмарке рассказал о том, что в 2025 году регион ожидает увеличение числа туристов. По его прогнозам, туристический поток превысит 5 миллионов человек, сообщает ИА «Время Н» .

Глава региона отметил, что в 2024 году Нижегородская область приняла около 4,7 миллиона путешественников.

Также регион вошел в пятерку лидеров среди самых востребованных туристических направлений в России, добавил он.

Кроме того, Нижегородская область возглавляет рейтинг регионов по музейному туризму и занимает вторую позицию в рейтинге событийного туризма, подчеркнул Никитин.