Старший преподаватель Института международных отношений, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем положительно повлияет на туризм и сможет способствовать созданию дополнительных рабочих мест от Карелии до Дальнего Востока, сообщает Газета.ru .

«Для россиян ключевыми преимуществами этого решения являются, во-первых, существенное упрощение процедуры туристических и, что особенно важно, деловых поездок. Это открывает новые горизонты для предпринимателей, позволяя оперативно налаживать контакты и развивать совместные проекты», — сказал эксперт.

По его словам, увеличение числа иностранных туристов может существенно поддержать экономику многих регионов страны, простираясь от Дальнего Востока до Карелии, а также поспособствует созданию новых вакансий в секторе обслуживания.

Обоим государствам необходимо одновременно заниматься совершенствованием туристической базы и обслуживания, чтобы соответствовать увеличившимся запросам приезжих.

Эксперт также отметил, что опасности, подстерегающие россиян в путешествиях, сугубо индивидуальны и могут быть обусловлены наличием особых отметок в удостоверении личности, что предполагает более тщательную подготовку к посещению той или иной страны.

