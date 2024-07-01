Туристы смогут проверить инструкторов-проводников по QR-коду

С 1 июля этого года проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, которые водят туристов по опасным маршрутам, можно с помощью QR-кода и единого реестра, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Новые правила разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития РФ. Они заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме.

Поправки предполагают создание с 1 июля единого федерального реестра инструкторов-проводников. Последние могут попасть в него только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма.

Специалисты, прошедшие квалификационный экзамен, получат нагрудный знак с QR-кодом. Наведя на него камеру телефона, турист сможет проверить, есть ли фамилия инструктора-проводника в едином федеральном реестре на специализированном портале. Если она там присутствует, значит, инструктор имеет соответствующий уровень подготовки и успешно прошел аттестацию.

С 1 июля этого года реестр будет доступен и на сайте Минэкономразвития.

Как отметила заместитель директора Департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева, предпринятые меры необходимы для повышения безопасности туристов, так как ранее было немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников.

«Поэтому с 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро и просто проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — сказала Савельева.

Она добавила, что по закону с 1 июля аттестация становится обязательной для работы в правовом поле. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в 5 лет только в спортивных федерациях.

Председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко рассказал, что отрасль положительно оценивает запуск единого федерального реестра инструкторов-проводников и его размещение в открытом доступе.

«Туроператоры, турагенты, те, кто составляет экскурсии, должны знать, с кем они работают, можно ли привлекать этого человека к сотрудничеству и на какие маршруты. А турист, приобретая услугу, должен понимать, обладает ли инструктор-проводник необходимыми знаниями. Может ли он повести, скажем, на Эльбрус или же аттестован только для пешеходных маршрутов. Ответы на все эти вопросы содержатся в реестре. Поэтому это прорыв для отрасли. Более того, для добросовестных участников рынка нахождение в реестре означает еще и маркетинговое преимущество, ведь они прошли аттестацию и подтвердили свои компетенции», — отметил Николай Литаренко.

Он добавил, что отсутствие в реестре сведений об инструкторе говорит о его незаконной деятельности. Рассчитывается, что поправки в КоАП, предусматривающие административное наказание для нелегалов, будут приняты в ближайшее время.