Белоруссия становится одним из самых популярных мест у туристов из РФ

Республиканский союз туристической индустрии Белоруссии зафиксировал двукратный рост числа российских туристов в страну за один год, сообщает «Царьград» .

Туристы из России стали чаще ездить в Белоруссию

Таким образом, столица Белоруссии и сама страна становятся одним из наиболее востребованных мест для отдыха среди россиян.

Кроме того, наблюдается увеличенный спрос на путешествия в Белоруссию в осенний и зимний периоды. За последние восемь месяцев общий уровень спроса на данное направление увеличился на треть.

Например, количество бронирований в санаториях возросло на 31%, и это число продолжает увеличиваться. Также в Белоруссии активно раскупают новогодние путевки, и в ряде гостиниц на праздничные дни уже не осталось свободных мест.

Согласно заявлению Ларисы Петровской, руководителя Республиканского союза туриндустрии, в 2024 году российские туристы проявили особый интерес к дорогим турам, выбирая размещение исключительно в отелях с рейтингом не ниже четырех звезд.