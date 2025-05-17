Туристы из России могут обменять рубли в 10 странах мира

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в десяти государствах мира, которые популярны у путешественников из РФ, сообщает РИА Новости .

Осенью 2024 года стали возникать проблемы с обменом долларов, которые были выпущены до 2013 года. Это создает трудности российским туристам за границей. Американскую валюту только нового образца требуют в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большой скидкой.

В феврале 2025 года отечественные банки предупредили клиентов, что могут быть сложности с покупкой новых долларов, так как купюры не всегда есть в наличии.

При этом обменять рубли, как в пункте обмена в аэропорте, так и в банке в городе можно в следующих странах: Турция, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан и Узбекистан.

При этом в ряде государств банки не говорят клиентам о возможности обменять рубли, но это можно сделать в обменниках в аэропорте после прилета. Например, так делают в Китае. В некоторых странах, чтобы за рубли получить местную валюту, нужно добраться до банка, это ОАЭ, Южная Корея, Таиланд и Венгрия.

Кроме того, туристы не могут получить местную валюту за рубли в обменниках и крупных банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.