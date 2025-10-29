Туристы из Перми получат 200 тыс руб от туроператора за отказ в визите в туалет

После судебного разбирательства туроператор выплатит российским путешественникам 200 тысяч рублей за неудобства, связанные с отказом в посещении туалета. Туристы из Перми добились соответствующего решения через суд, сообщает «Царьград» .

Пермские туристы добились через суд компенсации от туроператора за испорченную поездку в Астану, вызванную, в частности, отсутствием санитарных остановок.

Группа туристов из Перми выиграла иск против компании «Туры ВКайф» из-за некачественного обслуживания во время автобусного тура в Астану и несоответствия обещаниям. Теперь компания должна выплатить им более 200 000 рублей в качестве компенсации. В эту сумму включена компенсация за билеты, штрафы, моральный ущерб, пеня и оплата услуг юриста.

Поездка, обошедшаяся каждому туристу в 34 400 рублей, принесла массу проблем и огорчений. Прибытие автобуса в столицу Казахстана произошло с существенной задержкой, что сорвало запланированные экскурсионные программы.

Разместили туристов в отеле, не соответствовавшем заявленному уровню. Дополнительные неудобства были вызваны действиями водителя. Он не разрешал пассажирам закрывать шторки и категорически отказывался совершать санитарные остановки, невзирая на просьбы. На обратном пути автобус не заехал в Челябинск, хотя этот город был в программе маршрута.

