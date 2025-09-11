Туристка из Тулы засудила турагентство за отсутствие алкоголя в отеле

Суд встал на сторону жительницы Тулы в споре с турфирмой из-за введения в заблуждение относительно услуг в отеле. Как сообщает Управление судебного департамента Тульской области, Привокзальный районный суд частично удовлетворил требования клиентки ООО «Центр отдыха», которая требовала компенсации за отсутствие алкоголя в отеле, сообщает «Царьград» .

Причиной судебного разбирательства стало отсутствие алкогольных напитков в системе «все включено» в отеле Объединенных Арабских Эмиратов, хотя при бронировании менеджер турагентства гарантировал их наличие. В суде туристка заявила, что этот факт сильно испортил ее отдых.

Изначально истица требовала взыскать 390 тысяч рублей с различных компаний, причастных к организации ее поездки. Однако суд признал ответственным за нарушение прав потребителя только турагента, а не туроператора, поскольку именно «Центр отдыха» предоставил недостоверную информацию об услугах.

В исковые требования вошли компенсация морального вреда, неустойка, штраф, а также расходы на перевод платежных документов, подтверждающих дополнительные траты во время отдыха.

Агентство «Центр отдыха» заплатит клиентке 30 тысяч рублей за неверную информацию о туре. Как установил суд, менеджер компании в переписке ошибочно пообещал, что в стоимость путевки входят алкогольные напитки. При этом претензии к самому туроператору «Санмар Тур» были отклонены — на его сайте вся информация о питании и об алкоголе указана правильно.

