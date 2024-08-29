Туристический рекорд: Крым максимально привлекает россиян в этом году

В 2024 году курорты Крыма привлекли рекордное число туристов на «бархатные» сентябрь и октябрь. Число бронирований туров выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает АБН24 .

По словам коммерческого директора национального туроператора «Алеан» Оксаны Булах, стоимость тура на осень в зависимости от места может быть на 10-30% ниже, чем в летние месяцы.

«Наибольшим спросом на осень пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа-центрами и подогреваемыми бассейнами, а также санатории. Дефицита мест на бархатный сезон нет. Один из главных лечебных факторов здравниц на западном берегу полуострова — сакские грязи», — сказала эксперт.

В межсезонье грязелечение приобретает особенную популярность. Поскольку аппликации не всегда можно совмещать с купаниями и солнечными ваннами, можно сосредоточиться именно на процедурах.