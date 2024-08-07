Туристический фестиваль состоится в Раменском 14 сентября

Масштабный фестиваль «Путешествуй» намечен на 14 сентября. Событие развернется на территории «Прайм Парка» в залинейной части Раменского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники окунутся в атмосферу путешествий, познакомятся с направлениями отдыха в регионе и у соседей, атрибутами походов и техническими приспособлениями. Организаторы готовят стенды, активности, мастер-классы, фудкорты и концерт на главной сцене.

«Я был на фестивалях «Летай» и «Создавай», где предложил одному из их организаторов Эльвире Нуримановой, сделать фестиваль, посвященный туризму и путешествиям. 27 сентября — Международный день туризма, поэтому решили провести наш фестиваль ближе к этой дате. Организовали конкурс на лучшее название. Было много хороших и креативных вариантов, хотелось чего-то емкого и призывного, поэтому решили наш фестиваль назвать «Путешествуй», — поделился один из организаторов фестиваля, основатель содружества путешественников Московской области Вадим Журавлев.

По словам Эльвиры Нуримановой, на фестивале ожидаются представители туристских информационных центров, турагентств и туроператоров, мастерские и музеи из разных городов. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.