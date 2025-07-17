Турэксперт раскрыла секреты выбора хорошего отеля

Красивые фотографии отеля могут оказаться устаревшими и не соответствовать действительности, предупредила туристический эксперт, автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева. Об этом сообщает «СтальМедиа».

«Иногда даже по фотографиям видно, что они сделаны в 90-х. И понятно, что в реальности там уже все совсем по-другому. Например, открываешь фото — они красивые, смотришь, а отелю уже 15 лет», — пояснила она.

Специалист советует не ограничиваться официальными изображениями, а искать видеообзоры на YouTube, где туристы показывают реальное состояние гостиницы. Однако такой поиск занимает много времени, поэтому Любаева рекомендует обращаться к турагентам.

По словам турэксперта, профессионал заметит детали, которые ускользнут от обычного путешественника. Например, оценит расположение пляжа или поймет, что отель на возвышенности не подойдет для семей с колясками.

При этом она отметила, что даже старые отели могут быть комфортными, если за ними ухаживают. Бывает, что здание давно не ремонтировали, но номера содержат в идеальном порядке. Поэтому гости возвращаются туда снова.