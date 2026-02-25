Турагент напомнила россиянам о документах для поездки в экзотические страны

Турагент рассказала, что нужно взять с собой на отдых в экзотические страны

Турагент Рада Минасина порекомендовала заранее подготовить дополнительные документы для поездки в экзотические страны и оформить расширенную медицинскую страховку, сообщает NEWS.ru .

По словам Минасиной, туристы часто ограничиваются паспортом, визой и билетами, забывая о важных документах. В удаленных регионах отсутствие нужных бумаг может обернуться серьезными расходами и проблемами с получением помощи.

«Прежде всего рассмотрите расширенное медицинское покрытие. Помимо базовой страховки важно, чтобы полис включал эвакуацию, репатриацию и лечение в частных медучреждениях. Часто именно транспортировка в профильный центр становится самой крупной статьей расходов, и обычный полис этого не покрывает», — пояснила турагент.

Эксперт также посоветовала взять перевод медицинских выписок о хронических заболеваниях и рецепты с латинскими названиями препаратов. При приеме рецептурных лекарств потребуется справка от врача. В ряде стран обязателен сертификат о прививках.

Для аренды автомобиля понадобятся международное водительское удостоверение и страховка, действующая в принимающей стране. В регионах повышенного риска стоит дополнительно оформить страховку от угона и гражданской ответственности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.