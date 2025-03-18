Тур на майские праздники: как купить дешевле

Самые популярные направления майского отдыха — это Турция, ОАЭ и Египет. Если есть возможность вылететь в путешествие немного раньше 1 мая, нужно ею воспользоваться. В этом случае стоимость тура обойдется дешевле, сообщил РИАМО генеральный директор Tourvisor Илья Юртаев.

На майские праздники одним из основных направлений с точки зрения продаж туристических путевок является Турция. В среднем на нее приходится около 44% от всех продаж на май, если смотреть статистику за последние годы. Этому способствует в том числе обширная чартерная программа, отмечает он.

«Если из московских аэропортов чартеры в Турцию летают в ежедневном режиме и в марте, то для большинства городов России ситуация другая. Можно посмотреть расписание рейсов и увидеть, что активно чартерная полетная программа в Турцию начинается как раз с середины или конца апреля», — говорит эксперт.

Стоимость путевок в Турцию на майские праздники сейчас стартует от 80 тысяч рублей за неделю на двоих.

Второе и третье место по продажам туров из Москвы примерно с одинаковым уровнем делят ОАЭ и Египет, рассказывает Юртаев. На каждое из этих направлений приходится около 11% от всех проданных туров с вылетом из московских аэропортов. Стоимость также примерно сопоставима и стартует от 115 тысяч рублей за 6-7 дней отдыха на двух человек.

По словам эксперта, на туры внутри России и на Таиланд приходится примерно по 7% от всех продаж.

«Все указанные расчеты базировались на вылете 1 мая. Естественно, если взять отгул и забронировать тур с вылетом чуть раньше, еще в официально рабочие дни, то можно найти тур дешевле», — делится лайфхаком он.