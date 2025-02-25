Цветение «сакуры» и шаманы: названа стоимость туров на Алтай весной 2025 года

Алтай в последние годы стал одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян: когда-то художник Николай Рерих искал здесь загадочную страну Шамбалу, а сегодня туристы едут в эту республику ради природных красот, экзотической еды и встречи с шаманом, сообщает «Вечерняя Москва».

Весной погода в регионе хорошая и позволяет добраться до большинства популярных мест.

По словам организатора туров Анны Боятовой, чаще всего туристы едут на восток Республики Алтай, и большая часть путешествия проходит по главной автомагистрали Алтая — Чуйскому тракту. Дорога проходит через популярные туристические места — поселки Манжерок и Чемал.

«Еще люди часто приезжают на алтайский Марс и Гейзеровое озеро», — рассказала Боятова.

Алтайский Марс — это урочище Кызыл-Чин (Красное ущелье) в Кош-Агачском районе Горного Алтая. Здесь можно увидеть горы почти без растительности, окрашенные в красный, желтый, терракотовый, зеленый, белый и сиреневый цвета.

Еще одна изюминка Алтая — это цветение маральника, который называют местной сакурой. Этот кустарник цветет фиолетово-розовыми цветами, которые начинают распускаться в начале мая и представляют завораживающее зрелище.

А вот знаменитую реку Катунь лучше смотреть осенью, когда вода приобретает необычный бирюзовый оттенок.

У туристов есть традиция оставлять по пути ленты на деревьях, однако завязывать все что попало — пакеты, салфетки — категорически нельзя. Ленты должны быть определенного цвета — белого, голубого, желтого или зеленого. Это знак духам, что человек пришел с миром, объяснил режиссер фильма «Тропа» Михаил Кулунаков.

А вот встретиться с алтайским шаманом не так просто — к ним обычно выстраиваются очереди, а узнать, где живет шаман, можно только у местных жителей, по сарафанному радио. Если же шаман просит у туристов денег — скорее всего, это мошенник, ведь настоящие шаманы берут в виде вознаграждения только продукты — чай, сладости, молочные продукты, талкан — (молотые зерна ячменя).

В среднем стоимость туров на Алтай на 3-4 дня с осмотром нескольких достопримечательностей составляет от 35 тыс. рублей, без перелета. Авиабилеты из Москвы в Горно-Алтайск на начало марта стоят около 13 тыс. рублей за человека.

Проживание в трехзвездочном отеле в Горно-Алтайске обойдется примерно в 3,3 тыс. рублей за ночь, за номер в пятизвездочном попросят от 16,5 тыс. рублей, а арендовать дом в одном из поселков можно от 8 тыс. рублей за ночь.