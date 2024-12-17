Цены на проживание в отелях России вырастут в 2025 году

Стоимость проживания в российских гостиницах вырастет в начале 2025 года на 10-15%. Дальнейший рост цен будет зависеть от ряда факторов, заявил РИАМО учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев.

В 2025 году многие регионы, включая Санкт-Петербург, вводят туристический налог. Например, в Петербурге он составит 1–2% от стоимости проживания, а минимальная сумма — 100 рублей за сутки, напоминает Корнеев.

«Эти налоги включаются в стоимость номеров, что может повысить цены на размещение в таких регионах. Подобный налог уже вызвал опасения у представителей турбизнеса в регионах с низким туристическим потоком, так как он делает услуги менее доступными для клиентов», — комментирует эксперт.

В местах, где налог вводить не планируется, стоимость проживания будет расти более умеренно. Однако инфляция, увеличение коммунальных расходов и затраты на модернизацию инфраструктуры все равно будут вызывать рост цен, отмечает Корнеев.

По его мнению, есть факторы, которые могут сдерживать подорожание данных услуг.

«Внедрение автоматизированных систем управления и онлайн-услуг позволяет отелям не только оптимизировать управление, но и сокращать расходы на персонал, что помогает сдерживать рост цен. Ко всему прочему российские системы бронирования также, со своей стороны, предлагают клиентам бонусы и скидки», — поясняет эксперт.