Цены на отдых в Китае выросли до 20%

Отдых в Китае осенью 2025 года подорожал на 15-20% из-за большого спроса, сообщил журналистам руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин.

«Всплеск интереса и всплеск цен. По нашим оценкам, на 15-20%, и это говорит о спросе на это направление. Выполняются 215 рейсов в неделю из разных городов России, и это очень позитивно скажется на материковом Китае», — отметил Горин.

Он добавил, что самый доступный отдых для россиян в Китае – это остров Хайнань.

Туда довольно много прямых и чартерных рейсов, что увеличивает его популярность.