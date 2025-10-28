Тренд на уикенд: эксперт рассказал о путешествиях на выходные

Специалист по туризму Николай Мельник заявил, что в России набирает популярность тренд на короткие поездки только на выходные дни: субботу и воскресенье. а также государственные праздники, сообщает АБН24 .

«В туризме есть понятие „рекреация“ — это вид досуга, способный удовлетворить физические и духовные потребности человека. Небольшая поездка, пусть даже на пару дней, позволяет человеку сменить обстановку, увидеть что-то новое, попробовать другую кухню, насладиться новыми видами и просто отдохнуть от привычного ритма», — сказал эксперт.

По его словам, этот вид отдыха можно сравнить с восточной традицией дневного сна на 15-20 минут, за которые организм успевает восстановить энергию. Одновременно выезд в лес, на озеро или в соседний город на пару дней позволяет полностью перезагрузиться.

По мнению специалиста, дело не в экономических причинах и не в перемене привычек — это скорее возможность организовать себе короткий отдых, чтобы набраться энергии и сменить обстановку.

