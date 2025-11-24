Топовые отели Турции по стоимости сравнялись с мальдивскими курортами

В премиальном сегменте туристического рынка прослеживается новая тенденция: роскошный отпуск на Мальдивских островах перестал быть ощутимо дороже, чем отдых в лучших турецких отелях. Основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин рассказал, что в категории пятизвездочных отелей, отелей de luxe и ultra-lux наблюдается «фактический ценовой паритет», сообщает Газета.ru .

«В премиальном сегменте случился паритет: лучшие „пятерки“ Турции по стоимости вплотную подошли к мальдивским курортам. Речь именно о качественных „пятерках“, de luxe и ultra-lux отелях — там ценник уже сравним с Мальдивами. Эта тенденция начала активно проявляться еще в 2024 году, а к 2025-му стала устойчивой. Турецкие отели высокого уровня больше не воспринимаются как „дешево и сердито“ — это уже полноценный премиум по цене», — отметил эксперт.

Российские туристы на Мальдивах

По его словам, на этом фоне наблюдается увеличение числа российских туристов на Мальдивах примерно на 20% в 2025 году, по сравнению с предыдущим годом. По данным министерства туризма Мальдив, в 2024 году страну посетило около 201,5 тыс. россиян, а к середине ноября 2025 года это число достигло примерно 242,5 тыс. человек.

Россия сохраняет вторую позицию по количеству туристов, прибывающих на Мальдивские острова. За те же деньги на Мальдивах турист получает виллу площадью 120–150 квадратных метров, абсолютную приватность и высокий уровень обслуживания. В Турции — хороший, но все же просто номер площадью 30–40 квадратных метров. Когда стоимость стала сопоставимой, выбор в пользу Мальдив стал более предпочтительным, подчеркнул Перепелкин.

Причина роста цен в Турции

По его мнению, причинами повышения цен на отдых в Турции является макроэкономическая ситуация в стране. Он уточнил, что в Турции сейчас очень высокая ключевая ставка, составляющая 40% годовых, а инфляция на уровне 32%, что напрямую отражается на увеличении стоимости отелей. Себестоимость растет быстрее, чем происходит корректировка курса валют. Отели вынуждены повышать цены просто для сохранения операционной устойчивости, пояснил эксперт.

Наиболее заметно рост цен на отдых в Турции затронул сегмент пятизвездочных отелей, а также отелей de luxe и ultra-lux, где отдых традиционно был намного дешевле, чем на Мальдивах.

«Инфляция особенно давит на лакшери-отели: дорожают импортные продукты, алкоголь, техника, текстиль — все, на чем держится уровень сервиса. В премиуме это ощущается максимально», — добавил Перепелкин.

Почему выбирать Мальдивы логично

Летом в Турции отмечается пик цен из-за высокого сезона, в то время как на Мальдивах лето — это низкий сезон. Именно в этот период разница в цене между двумя направлениями практически исчезает. В высокий сезон цены в Турции настолько возрастают, что достигают уровня мальдивских цен в период низкого сезона. По словам эксперта, «турист смотрит на итоговый чек и понимает: если платить одинаково, то логичнее выбрать Мальдивы».

Согласно статистике Мальдивских островов, приток российских туристов увеличивается быстрее, чем из большинства других стран. Россияне остаются одним из ключевых источников туристического потока и сохраняют свои позиции, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений. Мальдивы остаются направлением с уникальным продуктом — виллами на островных курортах, высоким уровнем приватности и обслуживания, что для многих путешественников является определяющим фактором при выборе, когда стоимость тура сопоставима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.