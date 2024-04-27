Тонкости работы в туриндустрии обсудили эксперты на карьерном форуме в Коломне

В Коломне прошел второй туристический бизнес-форум «Кадры решают все», собравший на своей площадке предпринимателей и специалистов индустрии гостеприимства и медиасферы Подмосковья, увлеченных жителей и студентов города, специалистов профильных министерств Московской и Владимирской областей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Организатором события выступила официальный представитель главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Московской области — посол гостеприимства Екатерина Понкратова.

Площадкой для проведения мероприятия стал арт-квартал «Патефонка». Участников ждали экспертные сессии по тематическим блокам форума: «Развитие территорий», «Гостиничная деятельность, «Музейный блок», «Промышленный туризм», «Медиа», «Сувенирная история», «Сообщества», «Сельский туризм», «Автотуризм» и «Гастрономия».

Туристический бизнес-форум «Кадры решают все» проводится в городе второй раз по инициативе посла гостеприимства Московской области Екатерины Понкратовой. Мастер отметила, что площадка стала местом для обмена опытом между специалистами туристической отрасли, поиска новых партнеров и площадкой для вдохновения и мотивации своего туристического бизнеса.

Отдельный блок программы форума — обсуждение межрегионального взаимодействия между Московской и Владимирской областью с участием министра по туризму Владимирской области Юлии Бояркиной.

«Сквозь призму разных направлений индустрии гостеприимства мы увидели карьерный потенциал в сфере туризма. Одна из важнейших тем, обозначенных на форуме, — дефицит кадров в сфере туризма. Кадровый голод — ключевая проблема индустрии, которая не решается одним днем. Главными задачами мероприятия мы отметили разработку стратегии решения этой задачи: нам удалось обсудить совместные пути решения, найти импульс взаимодействия представителей турбизнеса и учебных заведений. Обсудили и важность повышения престижа профессий сферы туризма, особенно в молодежной среде», — отметила посол гостеприимства Московской области Екатерина Понкратова.

Блок «Сообщества» на форуме был посвящен созданию сообществ специалистов отрасли туризма и волонтерских команд. О сообществе главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» участникам встречи рассказал координатор по организации мероприятий проекта Семен Шутилин.

«Искреннее желание развивать территории нашей страны — то, что объединяет сообщество мастеров гостеприимства. Наши участники вместе реализуют туристические проекты, вкладывают душу в развитие регионов и продвижение локальных брендов, повышают культуру путешествий и уровень сервиса. Вашим проводником в мир туризма могут стать Послы гостеприимства России. Это официальные представители проекта в субъектах, профессионалы туристической отрасли, которые объединяют неравнодушных коллег, вдохновляют и заряжают их развиваться в профессии — и второй по счету карьерный форум в Коломне проходит по инициативе посла гостеприимства Московской области Екатерины Понкратовой. Благодарим ее за организацию полезной площадки для специалистов», — подчеркнул в своем выступлении Семен Шутилин.

Семен также рассказал о проекте «Мастера гостеприимства», который предлагает четыре направления для развития жителей страны: сообщество, образование, специальные продукты и конкурс.

С 2019 года к туристическому проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей» присоединилось более 130 тысяч современно мыслящих, талантливых, креативных специалистов индустрии гостеприимства из 89 регионов России. По всей стране проект находит профессионалов своего дела, желающих развивать или уже развивающих индустрию, создает возможности для обучения и профессионального роста участников. Мастеров объединяет одна глобальная идея — сделать российское гостеприимство общемировым брендом, показать, что Россия — страна с безграничными возможностями для отдыха и путешествий. Каждый неравнодушный специалист индустрии гостеприимства или житель страны, неравнодушный к развитию территорий, может стать частью проекта и его сообщества.

В этом же блоке руководитель фонда «Подари подарок» Лариса Безвербная рассказала о том, как благотворительность влияет на карьерный путь. Концепция фонда — помогать людям так, чтобы они начинали помогать другим. Сообщество взаимопомощи фонда — люди, попавшие в сложную ситуацию, получают помощь и потом сами начинают помогать другим доступным им способом. Это сообщество, где любой человек, который хочет участвовать в понятной прозрачной благотворительности, может присоединиться в качестве волонтера или дарителя. На сегодняшний день уже 1 540 семей из 42 регионов страны получили адресную помощь. На форуме в Коломне Лариса и ее команда нашли горящие сердца, с которыми обязательно воплотят в жизнь самые нужные идеи.

Яркие обсуждения затронули блок «Медиа» карьерного форума — говорили о бренде в туриндустрии, как сегодня найти свою тему в социальных сетях и продвинуться с нуля в новых медиа, об ивентах, как одном из способов эффективного продвижения туристического потенциала региона.

На лекциях форума профориентолог, организатор блогтуров, конкурсов и фестивалей Екатерина Понкратова затронула тему гостиничной деятельности в городе и рассказала о перспективах посуточной аренды на примере апартаментов «Дом с душой» в Коломне, владелицей которых она является. О полезных практиках частных объектов показа и подходах к формированию команды на примере Сергиево-Посадского музейного комплекса рассказал Президент Союза частных музеев и коллекционеров, директор Сергиево-Посадского ТИЦ, основатель «Музея советского детства», «Музей брендов, истории и дизайна упаковки», «Музея частных коллекций» Семен Жильцов.

Туристический бренд «Покровский пряник» презентовала менеджер по его развитию Оксана Димова, а об основных направлениях промышленного туризма Подмосковья и как посетить экскурсии на действующее ювелирное производство в своем выступлении отметила руководитель отделения развития Покровского ювелирного завода Юлия Трофимова.

Также в рамках события прошел второй Всероссийский ШЕФВОРКИНГ Международного Альянса профессиональных кулинаров «Объединяя кулинаров — объединяем страну». Обсуждалась роль профессиональных сообществ в формировании новых гастрономических концепций и повышение престижа профессий индустрии общественного питания.

Гости смогли продегустировать итальянский кофе, посетить презентацию живого шоколада по японской технологии, фермерские продукты английского фермера с русским характером, авторские сидры, лимонады, полезные сладости от семейной сидрерии «Устынь». Мастер-класс по блюдам кухни Владимирской губернии провел Сергей Окунев, а современную коломенскую городскую кухню с традиционными «нотками» региона презентовал Святослав Димаровский.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.