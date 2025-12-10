Тигровые комары массово атакуют российских туристов на Гоа
На Гоа туристы из России столкнулись с серьезной проблемой в виде атак тигровых комаров. Эти насекомые являются переносчиками опасных болезней, включая лихорадку денге и чикунгунью, сообщает SHOT.
Отдыхающие жалуются на появление болезненных волдырей после укусов, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Российские туристы, отдыхающие на Гоа, сообщают о многочисленных случаях нападений местных насекомых.
Укусы приводят к образованию крупных волдырей, достигающих размеров десятирублевой монеты. Помимо денге и чикунгуньи, существует риск заражения лихорадками Зака и Западного Нила.
Туристов, подвергшихся укусам, направляют на обследование для исключения этих заболеваний. Местные врачи в Индии проводят процедуру вскрытия волдырей, обрабатывают места укусов антисептиком, назначают необходимые инъекции и медикаментозное лечение.
Ранее сообщалось, что в Египте туристы страдают от укусов клопов. Атакам насекомых отдыхающие подвергались в том числе в пятизвездочных отелях.
