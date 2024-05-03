Свыше 23 тыс человек посетили «Весеннюю перезагрузку» в парках Подмосковья

27 апреля почти в 90 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка». Его посетило более 23 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы прошла массовая уборка парковых территорий, сбор макулатуры, а также высадка деревьев и кустарников. Украшениями праздника стали музыкальный концерт «Зеленая весна» и акция «Парк арт», благодаря которой посетители нанесли рисунки на поврежденные участки деревьев специальными красками.

Также 27 апреля в 36 парках состоялся запуск проекта «Общественный огород». Его участники смогут выращивать травы, ягоды и овощи в специальных деревянных боксах, расположенных на парковых территориях Подмосковья. В течение всего летнего сезона в рамках проекта будут проходить экологические лекции и мастер-классы о садоводстве.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.