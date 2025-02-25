Страшная сказка: российскую туристку напугал снежный коллапс в Грузии

Туристка из России поделилась впечатлениями от отдыха в Грузии в феврале: страну накрыл снежный коллапс, коммунальные службы не справлялись, целые районы остались без тепла, света, газа и воды, сообщает «ФедералПресс» .

«Я приехала на отдых в Батуми в середине февраля, представляя прекрасные прогулки возле моря и более теплую погоду, чем дома. Но в конце прошлой недели пришел снежный фронт и город буквально засыпало. Вначале это напоминало зимнюю сказку», — рассказала женщина.

По ее словам, уже на следующий день начались проблемы со связью, перестал ходить общественный транспорт, власти остановили железнодорожное сообщение и авиаперелеты. Коммунальщики отказывались работать, пока погода не улучшится.

Сама девушка оказалась на съемной квартире без интернета и мобильной связи: провайдер отказался прислать ремонтников и устранить обрыв на линии. Туристке пришлось искать работающий салон связи.