Столичные туркомпании примут участие еще в шести зарубежных бизнес-миссиях

Москва продолжает активно развивать туризм. Компании участвуют в международных фестивалях, ведут переговоры с зарубежными коллегами и продвигают проекты на международных площадках, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«Только за последние несколько лет столичные делегации посетили десятки стран, провели тысячи встреч, договорились о сотрудничестве в разных сферах, чтобы привлечь еще больше путешественников», — рассказала заммэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что до конца текущего года запланированы еще шесть бизнес-миссий, в том числе в Китай, Катар и на Филиппины.

С начала 2025 года представители столичных туристических компаний уже посетили Индию с целью участия в международной отраслевой выставке Outbound Travel Mart (ОТМ), где были достигнуты договоренности о совместной работе, направленной на увеличение турпотока между Москвой и Мумбаи.

Также представители московской туристической индустрии провели деловые переговоры во Вьетнаме и заключили ряд соглашений с коллегами.

До июля текущего года запланированы поездки в Китай и Катар, целью которых является поиск установление деловых контактов и укрепление партнерских отношений.

Столица России предлагает туристам развитую инфраструктуру, насыщенную культурную программу, гастрономические изыски, масштабные фестивали и прочие яркие события. Ожидается, что к 2030 году Москву будут посещать 52 млн человек, что составит 35–40% от всех путешественников по стране.