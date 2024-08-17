Столичные инфоцентры для туристов летом посетили 87 тыс человек

Туристско-информационные центры (ТИЦ) помогают гостям Москвы подобрать экскурсии, узнать о различных мероприятиях. С начала лета их посетили 87 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мостуризма.

«Это как туристы из регионов России, так и путешественники из других стран. Больше всего они интересовались детским отдыхом и речными прогулками. Внимание привлек и фестиваль „Усадьбы Москвы“, который проводится на 40 площадках», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Специалисты ТИЦ отвечают на вопросы на нескольких языках, они могут порекомендовать интересные события и рассказать о полезных городских сервисах.

В центрах летом организовали свыше 20 викторин, среди которых были и тематические — ко Дню России и Дню молодежи. Участники этих мероприятий получили более 150 сувениров. Еще от ТИЦ стартовало около 40 бесплатных экскурсий по мегаполису. Самой популярной прогулкой была «Москва Булгаковская». Она прошла четыре раза. На каждую экскурсию собирались порядка 40 туристов.

Семьи с детьми чаще всего интересовались «Москвариумом», мультимедийным центром «Союзмультпарк» и «Городской фермой» на ВДНХ, Дарвиновским музеем, планетарием и другими местами.