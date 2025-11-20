Стоимость поездки к Деду Морозу в Великий Устюг выросла на 10–15%

Поездка к Деду Морозу в Великий Устюг стала дороже на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты туристического рынка объяснили причины роста цен и рассказали, как можно сэкономить на новогоднем путешествии, сообщает «ФедералПресс» .

Новогодние туры в Великий Устюг остаются одними из самых популярных зимних маршрутов. В этом сезоне средняя стоимость поездки увеличилась на 10–15% из-за инфляции, роста цен на транспорт, проживание и питание. Особенно подорожали билеты на тематические поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые стали частью праздничной атмосферы.

Базовый трехдневный тур с выездом из Москвы, проживанием, питанием и экскурсиями стоит от 45–50 тысяч рублей на человека. Поездка в купе увеличивает расходы на 20–30%. Самые дорогие туры приходятся на новогодние каникулы — их стоимость может превышать 70–80 тысяч рублей за одного туриста. Для семьи из трех человек бюджет поездки на праздники может достигать 250–300 тысяч рублей.

Эксперты советуют бронировать туры заранее — в августе, сентябре или начале октября. Это позволяет сэкономить до 20% и выбрать лучшие варианты размещения. Значительно снизить расходы можно, если поехать в Великий Устюг в ноябре или в будние дни декабря, когда спрос и цены ниже.

Также можно выбрать проживание в гостиницах города с трансферами к вотчине или отказаться от полного пансиона. Опытные туристы могут организовать поездку самостоятельно, что часто обходится дешевле, но требует раннего бронирования всех услуг в разгар сезона.