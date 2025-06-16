Стенд Подмосковья получил награду туристического форума «Путешествуй!»

С 10 по 15 июня на ВДНХ прошел V международный туристический форум «Путешествуй!», на котором был представлен стенд Московской области. Стенд Подмосковья стал лауреатом I степени в номинации «Лучшее визуальное оформление экспозиции», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

На стенде Московской области удалось создать летнюю атмосферу комфортного отдыха на природе, но близкого к столице. Также летний сезон в Подмосковье традиционно наполнен яркими культурными событиями: музыкальными, литературными, театральными фестивалями, гастрономическими ярмарками, историческими реконструкциями, которые привлекают как жителей, так и гостей региона.

Презентации своих объектов и программы отдыха представили и подмосковные глэмпинги.

Форум открылся 10 июня. В церемонии официального открытия принял участие зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Форум — не просто площадка для делового общения государства и бизнеса на высшем уровне, но еще и первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников.

В рамках форума состоялись многочисленные встречи и обсуждения вопросов, связанных с туристической отраслью и ее развитием, деловые сессии, конференции, лекции, мастер-классы, музыкальные и театрализованные программы.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.