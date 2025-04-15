Стало известно, сколько составит отдых в Крыму на майские праздники

Цена гостиницы в Крыму на майские праздники составит от 3,5 тыс руб в день

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова рассказала, что средняя стоимость гостиниц в майские праздники в Крыму составляет 3,5 тыс рублей, сообщает «Крым 24» .

По информации специалиста, стоимость отдыха может варьироваться от 3,5 тыс. рублей до 4 тыс. за сутки на двоих людей с включенным в проживание завтраком. Однако эта цена касается только гостевых домов.

«По малому бизнесу средняя цена на майские праздники составляет 3,5-4 тыс. рублей рублей на двоих с завтраком. Это касается только гостиничных номеров и небольших семейных гостевых домов», — заявила Стамбульникова.

Эксперт отметила, что пока повышений цен на отдых в регионе не планируется. Малый бизнес будет сохранять уровень цен, а некоторые гостевые операторы могут даже начать предлагать специальные акционные предложения при отсутствии большого спроса на майские праздники.