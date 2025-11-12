Стало известно, сколько россиян отдохнули в Петербурге в ноябрьские праздники

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что в период ноябрьских праздников Северная столица приняла около 340 тысяч туристов, как из России, так и из других стран. Это подтверждает статус города как одного из наиболее востребованных направлений для путешествий внутри страны, сообщает «Бриф24» .

Представители городской администрации подчеркнули растущую привлекательность Петербурга для туристов в период межсезонья.

Власти намерены и дальше развивать культурную и туристическую инфраструктуру, чтобы привлекать гостей не только летом, но и в осенние и зимние месяцы.

Эта работа соответствует целям национального проекта и задачам, поставленным президентом России. К 2030 году планируется достичь отметки в 140 миллионов поездок по стране ежегодно.

