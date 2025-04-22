Стало известно, сколько россиян и как часто посещают исторически значимые места

Социальная сеть Одноклассники провела исследование, чтобы выяснить, как часто люди посещают исторически значимые места и архитектурные памятники. В опросе приняли участие 7000 россиян из разных регионов страны, сообщает пресс-служба OK.

Результаты показали, что примерно треть участников опроса бывает на таких объектах несколько раз в течение года. Более трети (38%) посещают их раз в год, а около четверти (24%) — раз в несколько лет. Лишь небольшая доля россиян (8%) наведывается в подобные места крайне редко.

В качестве наиболее привлекательных мест россияне выделили парки и скверы, обладающие исторической ценностью (41%), мемориальные комплексы и архитектурные памятники (34%), а также исторические здания и сооружения (30%).

Исследование выявило, что около 28% респондентов посещают такие объекты из личного интереса и стремления к расширению своего кругозора, причем эта тенденция особенно выражена среди жителей крупных городов. Семейные прогулки мотивируют 25% опрошенных. Праздничные события, в частности День Победы, служат поводом для посещения памятных мест для каждого четвертого россиянина. Почти половина респондентов (49%) предпочитают посещать такие места в компании семьи или близких друзей.

Оценивая свои чувства при посещении памятных мест, большинство участников опроса признались, что испытывают чувство гордости за историю своей страны и уважение к предкам (40%). Интересно, что мужчины чаще женщин проявляют интерес и любопытство. Остальные респонденты отметили, что испытывают чувство благодарности и вдохновение.

Подавляющее большинство россиян (89%) проявляют интерес к познавательному контенту о памятных местах России, в том числе представленному в онлайн-формате. Особенно это характерно для людей старше 55 лет. Кроме того, 49% опрошенных хотели бы посещать исторические объекты в других городах, но в настоящее время не имеют такой возможности. Эта проблема особенно актуальна для респондентов старше 45 лет (52%).

Основной причиной, препятствующей посещению памятных мест, участники опроса назвали нехватку времени, на которую указали 54% респондентов в возрасте от 25 до 44 лет. Половина опрошенных старше 55 лет ссылались на ограничения, связанные со здоровьем. Тем не менее, 75% тех, кто редко или никогда не посещает памятные места, выразили желание делать это чаще.