Стало известно, сколько детей отдохнут в лагерях Нижнего Новгорода этим летом

В Нижнем Новгороде близится к финалу подготовка муниципальных загородных лагерей к летнему сезону. По словам мэра Юрия Шалабаева, этим летом около 5 тысяч ребят смогут провести время в лагерях. Открытие первой смены запланировано на 2 июня, сообщает pravda-nn.ru .

Девять муниципальных учреждений готовятся принять юных жителей Нижнего Новгорода: «Спутник», «Маяк», «Зеленые дубки», «Хочу стать десантником», «Александровка», «Чайка», «Лесной», «Звездочка» и база отдыха «Олимпийские надежды». В настоящее время в лагерях проходит проверка готовности.

На базе отдыха «Олимпийские надежды» завершается возведение четырех новых корпусов для проживания. Это позволит увеличить количество детей, которые смогут отдохнуть здесь, на 200 человек по сравнению с прошлым годом.

Сохранится и мера поддержки, введенная в 2024 году для семей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции: департамент социальной политики компенсирует до 35 тысяч рублей за путевку в любой детский лагерь на территории РФ.

В дополнение к этому около 17 тысяч школьников отдохнут в лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ города.