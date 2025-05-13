Стало известно, с какой целью туристы чаще всего едут в Крым

Председатель Комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук рассказал, что свыше половины (51%) всех путешественников, посещающих Крымский полуостров, приезжают туда в оздоровительных целях, сообщает «Крым 24» .

«Практически 51% наших гостей едут в Крым за здоровьем. Хочу отметить, что санаторно-курортный комплекс, который обладает развитой современной медицинской базой, в январе загружен на 80%», — пояснил он.

Тихончук подчеркнул, что речь идет о курортах западного Крыма, таких как Саки, Евпатория, а также о Большой Ялте и Форосе.

По его словам, сейчас люди готовы инвестировать в поддержание своего здоровья и очень серьезно к нему относятся. В связи с этим Тихончук выразил увренность в большом потенциале Крыма как направления для круглогодичного туризма.