Стало известно, почему многие россияне отказались от отпусков летом 2024 года

Экономические последствия пандемии Covid-19 и стремительный рост цен на путешествия летом заставили 33% жителей РФ отказаться от отпуска в июне, июле и августе 2024 года, сообщает «МИР 24» со ссылкой на исследование ВЦИОМ и тур-менеджера Диану Ткаченко.

«Очень многие зарубежные направления до сих пор закрыты для путешествий. Если обратиться к статистке, то по сравнению с прошлым годом снизился, например, туристический поток в Турцию», — отметила Ткаченко.

Еще одна важная причина соответствующего тренда — это осознанное проведение отдыха. Теперь люди понимают, что полноценно отдохнуть летом можно и в свои выходные дни, никуда не уезжая: в парках или музеях, на речке или даче. Россияне стремятся уехать за границу зимой, когда нет солнца.

Другой аспект — это планирование бюджета, отметила тур-менеджер. Не все хотят снижать уровень дохода во время отпуска, тем более что в России много фрилансеров и частных предпринимателей, чей заработок напрямую зависит от проделанной работы.