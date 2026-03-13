Стало известно, куда чаще всего едут отдыхать семьи с двумя детьми

Семьи с двумя детьми чаще едут отдыхать в Удмуртию и Бурятию

Сервис «Авито Путешествия» назвал регионы, где этой весной семьи с двумя детьми чаще всего бронируют жилье. В лидерах — Удмуртия, Бурятия, Омская и Ульяновская области, сообщает «Бриф24» .

Аналитики выяснили, что весной семьи нередко путешествуют с несколькими детьми. В квартирах чаще всего останавливаются с двумя детьми, в студиях — с одним. В жилье с четырьмя комнатами и более в среднем заселяются уже с тремя детьми.

Среди квартир по среднему числу детей в одном бронировании лидируют Республика Удмуртия, Республика Бурятия, Омская и Ульяновская области. Если учитывать только трехкомнатные квартиры, популярны Хабаровский край, Архангельская, Новосибирская и Самарская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В сегменте крупного жилья самым востребованным направлением стал Татарстан. В объектах с четырьмя комнатами и более туда планируют заселяться в среднем с четырьмя детьми.

Загородные дома чаще арендуют для поездок большой компанией или несколькими семьями. В Чувашии и Марий Эл такие объекты в среднем снимают с четырьмя детьми, а в Марий Эл в коттеджах останавливаются с пятью детьми.

Бизнес-партнер службы поддержки «Авито Путешествий» Анастасия Грошева сообщила, что при выборе жилья семьи учитывают не только цену и расположение, но и бытовые условия: наличие кухни, детских опций, штор блэкаут, парковки и инфраструктуры рядом.

