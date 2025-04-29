Стало известно, как россияне знакомятся во время отпуска

В преддверии начала сезона отпусков платформа OK Знакомства провела исследование, чтобы выяснить, как жители России знакомятся во время путешествий и какие суммы они на это выделяют. В опросе, организованном финтех-компанией ЮMoney совместно с OK Знакомства, приняли участие 2000 пользователей (18+).

Где знакомятся туристы

На вопрос о том, где именно путешественники обычно знакомятся во время отдыха, 25% респондентов ответили, что это происходит на экскурсиях или в транспорте (самолеты/поезда), а 22% — в санаториях, домах отдыха или отелях. Еще 19% россиян обычно заводят знакомства во время туристических походов, в заведениях общественного питания или на концертах и фестивалях, 10% — во время круизов, а 5% — на ретритах или в рамках йога-туров.

Как путешественники знакомятся во время отпуска

Результаты исследования показывают, что более половины отдыхающих (56%) заводят новые знакомства во время отпуска. Большинство россиян (38%) чаще знакомятся у моря. Треть опрошенных (30%) предпочитают онлайн-знакомства, причем 52% из них используют социальные сети, 25% — сайты знакомств, а остальные 23% — различные дейтинг-сервисы. По информации, предоставленной OK Знакомства, общее число новых регистраций пользователей в приложении за март и апрель 2025 года увеличилось на 3% по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Финансовые траты на новые знакомства

На вопрос о том, приводят ли новые знакомства на отдыхе к дополнительным финансовым затратам, 33% участников опроса ответили, что это зависит от конкретной ситуации. В 21% случаев респонденты признались, что тратят больше, так как оплачивают расходы за двоих. Лишь 10% опрошенных удается избежать дополнительных расходов, в то время как 18% делят расходы поровну, а еще 18% полностью полагаются на финансовую поддержку нового знакомого.

В период с 1 по 15 апреля 2025 года объем денежных средств, потраченных на сервисах знакомств, и количество транзакций увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а средний размер платежа составил 372 рубля.

Среди тех, кто тратит больше, 42% указывают, что основной статьей расходов являются совместные развлечения. Еще 35% тратят деньги на посещение кафе и ресторанов, 25% — на транспортные расходы, 20% — на покупку подарков и сувениров, а 18% — на экскурсионные программы.

По словам 35% респондентов, новые знакомства на отдыхе обходятся им в сумму, превышающую 50 тысяч рублей. По 20% опрошенных тратят от 15 до 30 тысяч рублей и до 5 тысяч рублей. Еще 15% указали суммы от 5 до 15 тысяч рублей, а 10% — от 30 до 50 тысяч рублей.